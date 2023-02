Chiesa come Castrovilli? Le scorie al ginocchio (e non solo) si fanno sentire: l’ex viola potrebbe saltare anche il derby

Ancora a parte, dopo più di un anno dall’infortunio al crociato, Federico Chiesa. E ancora dubbi sulle sue condizioni. Da oltre una settimana, infatti, l’esterno ex Fiorentina non riesce a smaltire il doppio sforzo di metà febbraio tra la gara contro la Fiorentina (83 minuti) e quella col Nantes (90). La sua situazione ricorda un po’ quella di Gaetano Castrovilli, che tornato dopo la triplice frattura al ginocchio, si è fermato poche settimane dopo per un fastidio muscolare.

A causa di un affaticamento, Chiesa è tornato a guardare i compagni da fuori. Dapprima la sfida esterna di La Spezia, poi il ritorno in Francia. E il derby col Torino è martedì. Ma al momento, il tridente che aveva dato risposte ad Allegri, resta nel congelatore. Di Maria e Vlahovic martedì ci saranno, mentre l’ala genovese continuerà nel suo lungo percorso di recupero post-rientro, come il suo ex compagno in viola Castrovilli.