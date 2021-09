Chiesa e Bernardeschi: da tornanti a tutta fascia alla Fiorentina ad attaccanti in bianconero

Chiesa e Bernardeschi: due ex Fiorentina che sono sbocciati con indosso la maglia viola per poi volare altrove. In comune il passaggio alla Juventus tra tante polemiche e poca riconoscenza. Entrambi oggi vestono il bianconero, e proprio ieri sono stati protagonisti della vittoria in Champions League della squadra di Massimiliano Allegri. Complici gli infortuni di Dybala e Morata, i due ex viola hanno trascinato la ‘Vecchia Signora’, componendo un in un inedito tridente con Cuadrado, altro giocatore con un passato sulle sponde dell’Arno. Loro la combinazione vincente che ha portato al gol vittoria proprio Chiesa. Ma come sono cambiati questi due giocatori in così poco tempo?

Sicuramente l’avanzare dell’età ha permesso ad entrambi di maturare sotto in tutti i punti di vista, ma la cosa che salta maggiormente all’occhio e la maggior propensione dei due a far gol, o comunque nell’essere decisivi negli ultimi quindici metri di campo. Infatti sia Chiesa che Bernardeschi agivano da tornanti a tutta fascia quando indossavano la maglia viola, entrambi con compiti sia offensivi ma anche di copertura.

Alla Juventus invece la musica è cambiata. Allegri ieri ha schierato Bernardeschi addirittura nel ruolo di falso nove al centro dell’attacco, mentre sul conto di Chiesa l’allenatore toscano ha più volte ribadito la possibilità in futuro di fargli ricoprire Il ruolo di centravanti o di uno dei due attaccanti. Non che a Firenze si rimpiangano certi giocatori, ma senza ombra di dubbio la vittoria europea di ieri della Juventus è stata confezionata dai due ex Fiorentina che in maglia gigliata erano schierati ben lontani dalla porta avversaria.