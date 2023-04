Chiesa e la Juventus già al capolinea? Tra infortuni e futuro societario, sull’ex Fiorentina piomba un grosso punto interrogativo

Potrebbe già volgere al termine l’avventura di Federico Chiesa alla Juventus? Per sbilanciarsi forse è presto, ma senza dubbio quella dell’ex Fiorentina non è una situazione facile. Il talento dell’attaccante campione d’Europa con l’Italia non è in discussione, ma i continui infortuni che l’hanno tormentato nell’ultimo anno e mezzo hanno fatto piombare un gigantesco punto interrogativo sul suo futuro.

Il contratto di Chiesa con la Juventus scade nel 2025 e il club bianconero – spiega La Gazzetta dello Sport – sta aspettando di capire come finirà questa stagione prima di discutere del rinnovo. Se da una parte la società vuole assicurarsi delle condizioni fisiche di Chiesa, dall’altra l’eventuale assenza dalle coppe potrebbe scontentare il giocatore. Le parti insomma prendono tempo a vicenda, con l’unica certezza che l’avventura di Chiesa (così come d’altronde quella di Vlahovic) ad oggi non ha rispettato le aspettative di quando lasciò la Fiorentina.