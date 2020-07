Chiesa esterno e un’alternanza “salutare”: Iachini e il miglior modo di lasciarsi

Adesso che la salvezza è questione soltanto di matematica, con dieci punti di vantaggio sulla zona retrocessione a cinque giornate dalla fine del campionato, Iachini potrà riflettere serenamente su quanto fatto. Consapevole che molto probabilmente non farà parte del progetto di rilancio della Fiorentina da parte di Commisso. Il modo migliore per salutarsi e per ricambiare l’affetto di una piazza che l’ha sempre adorato, è quello di giocare in scioltezza queste ultime sfide. Di non disperdere quanto di positivo, tra mille difficoltà, è riuscito comunque a fare. La scelta di schierare Chiesa largo nei cinque di centrocampo potrebbe essere il marchio di questa squadra in caso di permanenza di Federico anche in futuro. Così come la gestione di Cutrone e Vlahovic, che si sono alternati e che visto anche l’investimento fatto sull’ex attaccante del Milan potrebbero essere un buon punto di partenza offensivo. A riportarlo è La Repubblica.

