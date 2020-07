“Chiesa in Italia se lo possono permettere soltanto Inter e Juventus. La sua valutazione adesso non è pertinente con quanto visto in campo”

Andrea Di Lella, agente sportivo e intermediario di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 90min Italia a proposito del futuro dell’esterno della Fiorentina Federico Chesa: “Direi che Chiesa non sta attraversando il miglior periodo della sua carriera, però è un giocatore molto interessante che ha molta qualità. In Italia, dato quello che chiede la Fiorentina – circa 60 milioni – possono permetterselo solo Inter e Juventus. Al momento direi che la valutazione del classe 1997 non è pertinente alle prestazioni del giocatore. Personalmente, se dovesse lasciare la Fiorentina, lo vedrei bene in Premier League, un campionato che, a mio parere, ne esalterebbe le caratteristiche”.

