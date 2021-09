Chiesa: “Nelle giovanili della Fiorentina non giocavo. Ho pensato di smettere, avevo già l’alternativa pronta”

“Non giocavo nelle giovanili della Fiorentina, quindi ho pensato ‘smettiamola e proviamo qualcos’altro’. Ma con l’aiuto della mia famiglia mi sono spinto ad allenarmi più duramente e a far crescere il mio corpo perché ero davvero piccolo e magro”.

Federico Chiesa si è raccontato nel corso di una lunga intervista rilasciata al The Telegraph: “Quando avevo 14 anni ero piccolo e non avevo la fisicità dei miei compagni di squadra quindi non giocavo. La mia famiglia mi ha aiutato a trovare un’altra opzione se non avessi giocato e quella era la scuola”.

Il giocatore della Juventus si sofferma anche su altri temi: “Io tra i migliori a livello europeo come diceva Prandelli? C’è ancora molto da fare, molto da vincere, molto da migliorare e un giorno spero che questo diventi la verità. Il mio gioco deve svilupparsi ancora di più e devo mostrare molto di più. Le richieste aumentano perché ho appena vinto un torneo, gioco alla Juventus ma questo è anche quello che voglio. Voglio dare il massimo”.