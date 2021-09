Chiesa non basta all’Italia campione d’Europa. Senza i viola in campo, gli Azzurri inciampano al Franchi contro la Bulgaria

Finita la sfida al Franchi di Firenze tra Italia e Bulgaria, valida per le qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar. La Nazionale campione d’Europa di Mancini ha pareggiato per 1-1 contro i bulgari.

Succede tutto nel primo tempo, quando al 16′ è l’ex giocatore della Fiorentina, Federico Chiesa ,a portare in vantaggio gli Azzurri con una grande azione personale. L’Italia sembra avere in mano la partita, ma Iliev pareggia i conti al 39′. A nulla serve il forcing nella seconda frazione di gioco, la parità si protrae fino al fischio finale.

Nessun minuto di gioco per i due viola convocati Biraghi e Castrovilli.

L’Italia guida il Gruppo C a 10 punti (4 partite giocate) seguita dalla Svizzera a 6 (2 partite giocate). Prossima partita proprio contro gli elvetici in programma domenica.