Chiesa si fa male di nuovo ma la Juve vince il derby d’Italia a San Siro e si allontana dalla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Un’altra vittoria di misura anche nell’ultima gara del turno di Serie A: successo per 1-0 della Juventus in casa dell’Inter, nel cosiddetto derby d’Italia. Decisivo un gol di Kostic al 23′, dopo un sospetto tocco di braccio di Rabiot. Nella ripresa ingrasso sfortunato di Chiesa che si è fatto male ed è stato costretto ad uscire dopo venti minuti, per lui condizioni tutte da valutare.

La nuova CLASSIFICA di Serie A:

Napoli 71, Lazio 52, Inter 50, Milan 48, Roma 47, Atalanta 45, Juventus 41, Udinese 38, Torino 37, Fiorentina 37, Bologna 37, Sassuolo 36, Monza 34, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana 27, Spezia 24, Verona 19, Sampdoria 15, Cremonese 13.