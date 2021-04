Chiesa: “Sono migliorato nella continuità di prestazioni. La mentalità della Juventus mi ha aiutato. Ringrazio Pirlo per la fiducia e per i consigli”

L’ex giocatore della Fiorentina Federico Chiesa fa ormai parte del passato del club di Commisso, ma è inconfutabile il fatto che quest’anno alla Juventus stia avendo un rendimento ben al di sopra delle aspettative. L’esterno di Pirlo ha parlato così dei suoi primi mesi a Torino nel corso di una intervista rilasciata a Sky: “Quello che mi ha caratterizzato quest’anno è la continuità nelle prestazioni, è quello in cui sono migliorato di più. Giocare e allenarmi coi campioni mi ha aiutato, così come mi hanno aiutato gli insegnamento del mister e la mentalità che c’è qui alla Juventus, ovvero quella di volersi migliorare sempre e di vincere. Pirlo mi ha aiutato tantissimo in questi mesi, soprattutto per la fiducia che mi ha dato. Lo devo solo ringraziare, ogni giorno mi dà consigli per migliorare il mio gioco, dalla fase difensiva a quella d’attacco, e questo mi ha aiutato tanto”.