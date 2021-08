Chissà cosa avrebbe detto Tuchel dell’espulsione di Dragowski… Il tecnico del Chelsea: “Certi cartellini rossi rovinano le partite”

La nuova Serie A è partita all’insegna di una discreta severità da parte degli arbitri, che finora non hanno esitato ad estrarre il cartellino rosso in più di un’occasione. Da sanzioni inevitabili ad altre discutibili, come l’espulsione di Dragowski in Roma–Fiorentina. Ne sono scaturite lamentele a non finire, ma il fenomeno non riguarda solo l’Italia.

In Inghilterra, infatti, ieri si è giocata Liverpool–Chelsea. La partita è finita 1-1, con i Blues in vantaggio grazie al gol di Havertz e i Reds che hanno pareggiato con il rigore di Salah. Il tiro dagli undici metri, in particolare, è stato causato da un fallo di mano di James che ha letteralmente parato il pallone sulla linea di porta vedendosi sventolare in faccia un inevitabile cartellino rosso.

Sulla sanzione si è espresso, con parere discordante, il tecnico del Chelsea Tuchel nel post-partita: “La doppia punizione è sempre super dura. Non mi piacciono questi cartellini rossi che arrivano a metà tempo, rovinano la partita. L’arbitro ha considerato solo il tocco di mano, senza mettere in conto che si trattava di un tiro ravvicinato”.

Insomma, a quanto pare i problemi sono gli stessi un po’ dappertutto e non solo nel campionato italiano. Magari meno rispetto a quando non c’era il VAR, ma gli arbitraggi continuano a fare discutere. E se si è lamentato per un salvataggio di mano sulla linea, chissà cosa avrebbe detto Tuchel dell’espulsione di Dragowski dopo un quarto d’ora…