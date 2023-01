Chiudere alle condizioni di Commisso. Il mandato delle proprietà a contenere le spese in vista del mercato estivo

Chiudere l’operazione Sabiri sì, ma a determinate condizioni. L’intenzione della Fiorentina, così come già avvenuto per Brekalo, è quella di trovare un accordo con la Sampdoria ma alle condizioni dettate da Rocco Commisso.

Il numero uno viola, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, in questa finestra di gennaio ha dato mandato ai suoi uomini mercato di contenere le spese in vista di un probabile tesoretto da sfruttare poi in estate. Solo ‘rifiniture’ a basso costo in questo inverno che, in entrata, fin qui ci ha proposto l’arrivo del già citato Brekalo e del portiere Sirigu.