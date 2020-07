Chiunque giochi dei due, il risultato è assicurato. Un lusso per pochi quello della Fiorentina

Alzi la mano chi ieri, dopo aver visto la formazione titolare senza Dragowski, non ha avuto anche solo un attimo di sorpresa. Giusto il tempo, però, di rendersi conto che anche con Pietro Terracciano la porta della Fiorentina sarebbe stata al sicuro. Perché le buone prestazioni del numero dodici viola ormai non sono più un caso. Una certezza, piuttosto, il fatto che l’ex Empoli si faccia sempre trovare pronto quando viene chiamato in causa. Spalla perfetta per far crescere Dragowski, mai una parola fuori posto, la Fiorentina nel cuore. Uno come Terracciano non si trova facilmente e rinnovandogli il contratto a inizio stagione la società ha fatto una splendida mossa. E il campo lo conferma. Anche ieri contro il Parma, infatti, Terracciano è risultato decisivo con una parata nel finale su Sprocati e soprattutto con un paio di uscite coraggiose. Gesti tecnici che forse Dragowski non avrebbe compiuto, anche se il polacco sicuramente si fa preferire in altre situazioni. Ma quel che conta è che i due portieri si completino, e che sappiano fare bene il loro lavoro quando si piazzano tra quei due pali. Tra tanti problemi e interrogativi negli altri ruoli in vista del prossimo campionato, quantomeno in porta la Fiorentina può stare davvero tranquilla.

