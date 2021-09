Chivu: “Contro la Fiorentina non mi interessava il risultato. Dobbiamo crescere con lo spirito giusto”

Al termine della sfida contro la Fiorentina di Alberto Aquilani, terminata con un pirotecnico 3-3, l’allenatore della Primavera dell’Inter Christian Chivu ha commentato la partita ai media presenti. Queste le sue parole:

“Cinque gol subiti nelle prime due partite, in cosa la difesa può e deve migliorare? Dobbiamo essere bravi a non farci saltare nell’uno contro uno, nel capire nel quando e come muoverci. C’è tanto lavoro da fare e si lavorerà anche su quello. Durante la partita hai urlato ai tuoi dopo il 3-3 ‘Non me ne frega niente andiamo a vincere’. Questa voglia di vincere può creare scompensi difensivi? L’idea è sempre quella di segnare un gol in più dell’avversario o vedremo qualcosa di nuovo contro il Real mercoledì? Ovvio che durante la partita ci sono momenti e momenti, in alcuni fai pressione e in altri devi rimanere più basso. Ragazzi siamo nelle giovanili, non in serie A dove siamo costretti a fare punti per salvarci o vincere il campionato. Siamo un settore giovanile, i ragazzi devono crescere con lo spirito giusto, con coraggio, con atteggiamento corretto, pensiamo troppo a fare la cosa giusta. Se avessimo vinto 4-3 sarei stato contento, lo sarei stato anche se avessimo perso 4-3. Rispetto alla partita contro l’Atalanta ci sono stati 6 cambi, visti gli impegni ravvicinati dovremo aspettarci molto turn over? Siamo stati costretti dalle convocazioni in Nazionale, poi le scelte le fai guardando tutti e 27 i giocatori. Non puoi vederli solo in allenamento, devi farli giocare per valutarli entro fine stagione. Io mi baso sulla meritocrazia, bisogna lavorare tutti i giorni per dimostrare che si è in grado di reggere la categoria e giocare nella Primavera dell’Inter”.