Ci mancava solo l’autogol di alcuni ‘cittadini di Campo di Marte’: “Non ci date quei soldi perché questo è il rione dove si vive meglio”

Una lettera scritta da alcuni cittadini di Campo di Marte direttamente indirizzata a Celine Gauer, capo della task force per la ripresa e la resilienza della Commissione europea per “chiedere all’Europa di non darci quei soldi” che verranno impiegati per la ristrutturazione del Franchi e di una parte dello stesso quartiere.

La Nazione dà notizia di questo autogol firmato da una parte, piccola per carità, di cittadini di Firenze, che non vogliono cambiare lo status quo perché, a loro dire il piano di riqualificazione si porterebbe dietro solo “un’immensa colata di cemento, distruzione degli alberi e del verde, migliaia di metri cubi in strutture alberghiere di lusso, centri commerciali e direzionali, nonché un parcheggio da due-tremila posti auto”.

In realtà così facendo si mettono i bastoni tra le ruote, probabilmente per meri interessi politici di bassa lega, a chi sta cercando di portare avanti questo progetto, ma anche alla Fiorentina, che ha tutto l’interesse ad avere a disposizione un impianto più moderno, più funzionale e più reddittivo rispetto all’attuale che versa nelle condizioni in cui tutti sappiamo. Sempre secondo i redattori della lettera Campo di Marte non sarebbe una zona degradata da recuperare “bensì (addirittura, ndr) il rione della città dove si vive meglio”.