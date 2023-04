Ci sarà la Roma tra la Fiorentina Primavera e la sua quinta Coppa Italia consecutiva: ecco quando e dove si giocherà la finale

La Fiorentina Primavera ha battuto ieri per 3-2 il Genoa nella semifinale di Coppa Italia, aggiudicandosi così la sua quinta finale consecutiva del torneo. La squadra di Aquilani punta ad allungare a cinque anche i successi, visto che le precedenti quattro finali sono andate tutte alla Fiorentina.

Per farlo, la squadra viola dovrà affrontare la Roma nel match che si giocherà all’Arechi di Salerno il 26 aprile 2023. La squadra giallorossa al momento, in campionato, è seconda in classifica alle spalle della capolista Lecce a 50 pt. La formazione gigliata insegue al quinto posto staccata 5 lunghezze dalla Roma.