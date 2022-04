“Ci sarà l’Arechi stracolmo con oltre ventimila tifosi. La Salernitana può crederci dopo due vittorie consecutive”

Alfonso Maria Avagliano, giornalista di Salernitana News, ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista della gara contro la Fiorentina: “L’Arechi sarà strapieno, probabilmente sarà la gara con più pubblico di tutta la stagione. Domani ci saranno oltre 20.000 spettatori, con anche una scenografia che coinvolgerà tutto lo stadio a base di coriandoli. So anche di una corposa presenza di tifosi fiorentini, a ieri sera i tagliandi venduti erano poco più di 500. Salvezza? Lì nei bassifondi, la Serie A consente di rimettersi in gioco anche solo con due vittorie consecutive, dato che gli avversari non corrono. Dopo tre punti sfumati contro la Roma, sono arrivati due successi consecutivi; adesso possiamo crederci”.