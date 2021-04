Ci sarebbe anche la Fiorentina tra le squadre interessate a un giovane attaccante iraniano

Secondo quanto riferito da Alexander Denisov, direttore del sito ucraino footballua.tv, ci sarebbe anche la Fiorentina tra le squadre interessate all’attaccante Allahyar Sayyadmanesh. L’iraniano classe 2001, attualmente in prestito in Ucraina al Zorya Lugansk dal Fenerbace, è seguito anche da Shakhtar Donetsk e Dinamo Kiev. In questa stagione, ha giocato 22 partite segnando 6 gol, uno dei quali in Europa League.