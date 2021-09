Ci si mettono anche i ritardi degli aerei: Pulgar, Gonzalez e Quarta arriveranno a Bergamo stanotte

In ritardo entrambi gli aerei che stanno riportando in Europa i sudamericani della Fiorentina. Erick Pulgar sta tornando con il volo charter che farà rientrare i giocatori colombiani e cileni dalla Colombia: arrivo previsto a Parigi, poi tappa a Milano e infine Bergamo. Il volo però starebbe accumulando un ritardo intorno alle 2-3 ore. Nico Gonzalez e Martinez Quarta invece arriveranno a Madrid, per poi raggiungere in nottata il ritiro della Fiorentina in Lombardia. Anche in questo caso il ritardo del primo velivolo si aggirerebbe intorno alle 3 ore. E non è difficile immaginarsi i tre giocatori in panchina domani, nonostante la convocazione. A riportarlo è Radio Bruno.