Ci vorrebbero più Kouame: sorriso, corsa e una voglia che potrebbe cambiare le sorti della stagione della Fiorentina

Chi dice che una cosa è impossibile, non dovrebbe disturbare chi la sta facendo. Questa frase la diceva Albert Einstein e potrebbe benissimo contestualizzare il rientro in campo di Christian Kouame. L’asso ivoriano, infatti, sta facendo qualcosa che solo pochi mesi fa sembrava impossibile: giocare.

Infortunatosi durante una partita di Coppa d’Africa U23 con la sua Nazionale, Kouame è rimasto fuori dal campo dal 15 novembre. L’infortunio lo tolse dal rettangolo verde quando era il capocannoniere del Genoa, ma la voglia di tornare c’è stata fin da subito. Il Professor Mariani di Villa Stuart a Roma, esperto in interventi al crociato, ha rimesso in piedi il giovanissimo ivoriano che ha dimostrato immediatamente la voglia di tornare.

Infatti, passato alla Fiorentina nel mercato di Gennaio, Kouame è arrivato sottotraccia, come un investimento per la prossima stagione. Però, complice lo stop Covid-19, il giocatore ha continuato ad allenarsi trovando step by step la condizione per tornare a giocare. Il debutto in maglia viola di ieri sera, infatti, è il coronamento di un sogno che sembrava irrealizzabile ovvero il rientrare in campo durante la stagione 19/20.

La voglia di Kouame si è percepita fin dai primi allenamenti con la squadra, ma le sue parole nel post partita di ieri dimostrano la grande umiltà che gli permetterà di conquistare Firenze: “Come ho detto, che giochi io o un altro, l’importante è che giochi chi lo merita, se poi sono io sono contento ovviamente. Una volta che sono in campo devo dare il massimo”.

Uno come l’ivoriano, con la Toscana nel cuore visti i suoi precedenti tra Prato e Sesto Fiorentino, non potrà che fare bene a Firenze e la sua voglia di dare il massimo potrebbe essere l’arma in più per una Fiorentina che non riesce ad andare in gol.