Cianni: “Speriamo tantissimo di prendere un giovane della Fiorentina Primavera: c’è la volontà del club e dell’agente. La Recanatese e la Serie C sono il palcoscenico ideale”

Il giovane della Fiorentina Primavera Ciro Capasso è seguito con particolare attenzione dalla Recanatese. A tal proposito, il direttore sportivo del club marchigiano José Cianni ha parlato del classe 2003 viola in un’intervista rilasciata al Resto del Carlino: “Speriamo tantissimo di prenderlo. C’è la volontà della Fiorentina e dell’agente, adesso dovremo parlarne con il ragazzo. Lo faremo dopo le vacanze, non era nostra intenzione pressarlo troppo vista anche la finale Scudetto”.

E aggiunge: “La Serie C è il palcoscenico ideale per diventare un giocatore vero. In più, la Recanatese è un ambiente che permette di crescere senza troppe pressioni: è bello e gratificante sentirselo dire a livello nazionale”.