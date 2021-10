Cincotta: “Con Fiorentina e Inter siamo state brave a passare in vantaggio per prime”

Al termine della partita di quest’oggi, vinta per 3-0 contro l’Inter di Rita Guarino, il tecnico della Sampdoria Femminile Antonio Cincotta, commentando la vittoria, è tornato a parlare della sfida di settimana scorsa contro la Fiorentina di Patrizia Panico:

“Significa tanto perché nelle ultime settimana tutta Italia aveva applaudito la Sampdoria ma eravamo usciti dal campo con zero punti. Contro il Milan abbiamo sfiorato il pareggio al cospetto di una squadra che aveva giocato due settimane prima la Champions. Poi col Sassuolo è stata difficile, abbiamo visto che caratura tecnica ha. Con la Fiorentina siamo passati in vantaggio. C’erano tanti segnali che incanalavano energie positive per tutto quello che questa squadra stesse facendo ma non si raccoglievano”.