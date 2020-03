Cincotta: “La Fiorentina rispetta le norme delle istituzioni: ecco come ci alleniamo in questo periodo”

Antonio Cincotta, allenatore della Fiorentina Women’s, è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Le mie giocatrici stanno bene, ci sono state quattro ragazze in quarantena perché sono tornare dagli impegni con la Nazionale e avevano avuto contatti con una persona positiva al Coronavirus. Per quello che può valere, abbiamo tutto sotto controllo. In questo momento è doveroso che il calcio passi in secondo piano: ripartire sarà difficile, però siamo pronti per rimboccarci le maniche e riprendere la posizione di visibilità che il calcio femminile si era conquistato meritatamente. La posizione della Fiorentina è quella di rispettare le nome delle istituzioni: non ci alleniamo insieme, anche se l’utilizzo della tecnologia ci consente di abbattere questo muro. Dobbiamo darci un obiettivo al giorno con lo scopo di farci trovare pronto quando ci sarà il via libera”.