Cincotta: “Non ho esultato al vantaggio di oggi: solo gratitudine e rispetto per la Fiorentina”

Al termine della sfida di questo pomeriggio contro la Fiorentina, che ha visto la sua Sampdoria uscire sconfitta per 4-2 dal campo del Bozzi, Antonio Cincotta ha voluto esprimere tutto il suo affetto e la sua gratitudine per quella che è stata casa sua per cinque lunghe stagioni. L’ex tecnico viola ha voluto lasciare un messaggio con un post sul proprio profilo Instagram, queste le sue parole:

“Gratitudine e rispetto verso una storia, la mia con la Fiorentina che anche grazie ai trofei vinti insieme, alle Champion’s League giocate, sarà comunque indissolubile nel tempo. Ci tengo a ringraziare le mie ex calciatrici Viola, lo staff che lavorava con me, Commisso e tutti i dirigenti e soprattutto i super tifosi per L’ accoglienza straordinaria! Non ho esultato neanche quando siamo andati in vantaggio per profondo rispetto della storia con questi colori. Peccato per gli episodi, un rigore, un auto goal, ma la Sampdoria ha giocato ancora una volta una gara di cui essere fieri. Le ragazze blucerchiate meritano applausi per dedizione e atteggiamento!”