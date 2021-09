Cinquini a FN: “Kokorin può dare un gran contributo alla Fiorentina di Italiano. Vice Vlahovic? Lo vedo più sull’esterno, ma per qualche partita può fare anche la punta”

Il calcio mercato è ormai concluso, e la Fiorentina non ha messo a segno nessun colpo last minute per quanto riguarda il reparto offensivo. Le scelte fatte da Barone e Pradè dimostrano che la società gigliata vuol dare fiducia agli uomini su cui ha investito, su tutti anche Aleksandr Kokorin. A proposito dell’attaccante russo, la redazione di Fiorentinanews.com ha deciso di contattare Oreste Cinquini, ex dirigente della Fiorentina, che in passato ha seguito da vicino il giocatore nella sua esperienza allo Zenit San Pietroburgo:

È sorpreso che la Fiorentina abbia deciso di puntare su di lui? Può essere veramente la stagione del suo riscatto?

“Il giocatore lo conosco da parecchi anni, e continuo a dire che è un ottimo attaccante. Lo scorso anno non si è inserito al meglio, ha avuto problemi fisici, e ha sofferto anche il cambio in panchina tra Prandelli e Iachini. Ci sono state una serie di cause che non gli hanno permesso di esprimersi al massimo. Quando Pradè e Barone mi hanno chiesto un parere su Sasha, ho dato loro una valutazione positiva sul giocatore. Nonostante le vicissitudini extracalcistiche, con me in Nazionale russa e allo Zenit si era sempre comportato da professionista. Credo che quest’anno possa dare una grande mano alla Fiorentina”.

La posizione di Kokorin è ancora un punto interrogativo. Secondo lei che ruolo può ricoprire nella Fiorentina di Italiano?

“Credo che Italiano, che reputo uno dei migliori giovani allenatori italiani, abbia intravisto in Kokorin delle potenzialità che possano aiutare la Fiorentina. Lo vedo un po’ forzato come vice Vlahovic. Nel 4-3-3 di Italiano lo vedo più congeniale sull’esterno. Nel 4-4-2 di Capello Sasha non disdegnava il fatto di rientrare e di sacrificarsi per la squadra. Mancini e Capello, che sono due grandi allenatori, così come il sottoscritto, hanno espresso un parere positivo su di lui e mi auguro che Sasha possa dare un gran contributo alla causa della Fiorentina. Kokorin ha valuto fermamente rimanere alla Fiorentina”.

Lo vede anche come vice Vlahovic, visto che la Fiorentina non è intervenuta sul mercato in quella posizione?

“Per qualche partita può anche ricoprire quel ruolo. Lo ha fatto in passato, ma le sue principali caratteristiche non sono quelle. È un giocatore che ha tecnica, velocità e dinamismo. Se per qualche partita, speriamo di no, la Fiorentina dovesse fare a meno di Vlahovic, credo che il ragazzo possa dare il proprio contributo”.