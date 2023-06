Cinquini: “Berardi a Firenze sarebbe un vuoto a perdere. Jovic sbaglia gol impossibili, serve punta da doppia cifra. Fossi la Fiorentina porterei Kokorin in ritiro, poi…”

L’ex dirigente della Fiorentina Oreste Cinquini ha parlato a Lady Radio, analizzando a tutto tondo la situazione della squadra viola, affrontando vari temi su presente e futuro. Ecco le sue parole: “È logico che se si presenta il Barcellona un giocatore può partire, come Amrabat ma se esce serve un elemento importante. Castrovilli ancora non ha rinnovato, serve un portiere importante, Vicario è a 30 chilometri. Abbiamo problemi in difesa ed anche lì servono giocatori. Per lottare per i primi 6 posti serve qualcosa. La società ha fatto benissimo, raggiungendo 2 finali più la finale Scudetto Primavera. Ha tenuto Italiano che era il primo nome di De Laurentiis per il Napoli”.

“Ikone tanto fumo e poco arrosto, Gonzalez non può risolvere tutti i problemi. Jovic delle volte sbaglia dei gol impossibili, serve un giocatore che garantisca almeno la doppia cifra. Berardi è un giocatore fatto, firmerebbe il contratto della sua vita e sarebbe un vuoto a perdere. La Fiorentina deve agire tramite lo scouting e cercare i profili giusti. Hjulmand? Tra Firenze e Lecce ci corre come tra mangiare e stare a guardare. Amrabat ha stentato prima di fare bene a Firenze dopo un’annata straordinaria a Verona”.

Infine: “Kokorin? La Fiorentina ha chiesto un parere a Mancini e Capello che lo hanno avuto, io parlai con Prandelli garantendo sul ragazzo, che ha fatto delle stupidaggini nella vita e le ha pagate. A Cipro è stato il migliore giocatore, ha vinto coppa e campionato. Logico che la qualità a Cipro è quella che è. Ha ancora un anno di contratto, nessuno te lo verrà a chiedere. Forse portarlo in ritiro e valutarlo potrebbe essere la soluzione. Potrebbe crearsi mercato oppure ritrovarsi e far vedere le qualità che ha. Non credo che attualmente nessuno possa chiedere il giocatore”.