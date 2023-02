Cinquini: “Commisso a volte è un fiume in piena, proprio come Cecchi Gori. Juventus? Il vero problema è la questione stipendi”

Il doppio ex di Fiorentina–Bologna Oreste Cinquini è intervenuto a Radio Toscana per presentare la partita di domenica: “I viola sono senz’altro favoriti dopo le ottime prestazioni contro Lazio e Torino. La semifinale di Coppa Italia, a proposito, è decisamente abbordabile anche se ovviamente la Cremonese non va sottovalutata. Per quanto riguarda il Bologna, punterà sul fatto che la Fiorentina ha sprecato delle energie giocando di mercoledì”.

E poi sulle dichiarazioni di Rocco Commisso ha aggiunto: “A volte togliersi i sassolini dalle scarpe fa bene all’umore, anche se nel calcio bisogna stare attenti a mettersi contro le persone. Il contesto certamente era goloso e il presidente ne ha approfittato, diciamo che è un uomo che quando vuole dire le cose lo fa senza problemi. E’ un fiume in piena, mi ricorda Cecchi Gori sotto questo punto di vista”.

E infine sul caso Juventus: “Le plusvalenze le hanno fatte tutti, i bianconeri certamente hanno esagerato ma stabilire il valore di un giocatore è sempre difficile. Il grosso problema piuttosto penso sia quello degli stipendi, che secondo me potrebbe davvero avere conseguenze sconvolgenti per il campionato. Ricordiamoci che la Juve è quotata in borsa e questo aggrava la sua posizione”.

