Cinquini: “Credo che Kokorin resterà alla Fiorentina fino a gennaio. E’ un buon calciatore ma questa situazione non è molto chiara”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina ed ex manager della nazionale russa, Oreste Cinquini, su RB Sport, è tornato a parlare delle sorti di Aleksandr Kokorin che potrebbe avere ancora vita breve in viola.

“Sulla stampa sono apparse molte informazioni diverse – ha detto Cinquini – ma credo che Kokorin resterà alla Fiorentina fino a gennaio. Per lui è molto importante lavorare duro ed entrare in campo nel campionato italiano”.

Poi ha aggiunto: “Per me, francamente, questa situazione non è molto chiara. Penso che sia un buon calciatore. Ma non so quali siano le sue motivazioni ora e cosa stia succedendo all’interno del club”.