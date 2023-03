Cinquini: “Gollini era venuto a Firenze per fare il titolare e ci è rimasto male. Cabral? A differenza di Jovic si spende anche in fase di non possesso”

L’ex dirigente della Fiorentina Oreste Cinquini ha parlato così a Radio Toscana: “La squadra viola è migliorata soprattutto nella consapevolezza dei propri mezzi, nelle ultime partite si sono visti dei giocatori sicuri dal punto di vista psicologico. I risultati poi danno morale e giovedì la Fiorentina partirà favorita, sebbene l’1-0 sia un risultato che lascia aperto ogni scenario. Sirigu? E’ un portiere che è stato a lungo ai massimi livelli, in pianta stabile anche in Nazionale. Nello spogliatoio ha sicuramente portato maturità e tranquillità. Gollini sicuramente ci è rimasto male perché era venuto a Firenze per fare il titolare, invece le cose sono andate diversamente”.

E poi ha aggiunto: “Aver vinto ieri non deve farci cullare sugli allori in vista della semifinale di Coppa Italia, perché la Cremonese resta la squadra che ha eliminato Napoli e Roma. Cabral? E’ un attaccante che ha trovato fiducia grazie ai gol e a differenza di Jovic è uno che si spende anche in fase di non possesso. Brekalo? Se l’hanno preso a titolo definitivo vuol dire che Italiano ha dato il suo assenso e che la società ci credo. Credo che potrà essere utile sia in questo finale di stagione sia in futuro”.