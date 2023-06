Cinquini: “Igor è grosso e veloce, può fare bene in Inghilterra. Stagione molto, molto positiva: tre finali e la conferma che la società vuole ancora crescere. Jovic? Non scordiamoci dei gol segnati in Germania…”

Oreste Cinquini, ex dirigente gigliato, è stato contattato da Radio Bruno Toscana per commentare le possibili operazioni di mercato della Fiorentina, esprimendosi in particolare su Amrabat e Jovic:

“30 milioni per Amrabat? cifra buona. Giocatore che ha stentato all’inizio ma poi SI è affermato come uno dei migliori centrocampisti sulla piazza. La Fiorentina inoltre ha anche Castrovilli in scadenza, tornato ai massimi livelli dopo l’infortunio. Anche Igor, rimproverato dal mister dopo la finale, è grande, grosso, veloce e pure mancino, nel calcio inglese può far bene”.

E sulla stagione viola: “Molto, molto positiva con tre finali perché considero anche quella della Primavera. Italiano ha fatto benissimo e la sua conferma è la garanzia che il club vuole fare una squadra ancor più competitiva“.

Infine su Jovic: “Veniva da anni in cui aveva giocato pochissimo, Italiano ha fatto un gran lavoro con lui. Ha sbagliato un po’ troppo, soprattutto nelle finali, ma ricordiamoci di tutti i gol che faceva in Germania. Serve comunque un’altra punta. Per fare una squadra da Champions non basta una sola stagione, intanto si deve cominciare a tenere i più forti. Ovvio che se cedi il tuo miglior giocatore al Barcellona poi dovrai far così anche con gli altri…”.