Cinquini: “Italiano detti i tempi del mercato sia in entrata che in uscita. Conference League? Disputarla potrebbe essere il primo approccio alla nuova internazionalizzazione della Fiorentina”

L’ex dirigente viola Oreste Cinquini, raggiunto da Radio Toscana, ha parlato così a proposito del club gigliato: “La Fiorentina sta bene, viene da una bella vittoria contro la Roma. La squadra di Italiano ha tutte le carte in regola per andare quantomeno in Conference League. Con la Sampdoria lunedì sarà una partita difficile, visto che ancora la squadra di Giampaolo non è matematicamente salva. Se arrivassero buone notizie dagli altri campi, lunedì i blucerchiati potrebbero avere delle motivazioni diverse che potrebbero avvantaggiare la Fiorentina. Alla fine il campionato della viola è ottimo, speriamo arrivi la ciliegina sulla torta”.

E ancora: “Torreira ha fatto un campionato ottimo, si è calato bene in questa realtà e spesso è stato determinante. Credo che faranno di tutto per trattenerlo a Firenze. Odriozola invece non viene spesso impiegato e a volte Italiano gli preferisce Venuti. Quando lo spagnolo giocava nella Real Sociedad sembrava dovesse diventare il terzino del futuro della Spagna. Poi la maglietta del Real Madrid ha un peso differente e si è un po’ perso. Vedremo dove sarà il suo futuro”.

Sulla Conference League: “Ad oggi è una coppetta ma è pur sempre una vetrina importante per mettere in mostra i giovani. La Fiorentina è qualche anno che non disputa le coppe europee. Giocare questa nuova competizione nella prossima stagione potrebbe essere il primo approccio alla nuova internazionalizzazione del club viola”.

Infine sugli esterni d’attacco: “Berardi e Deulofeu? Il primo è un giocatore importante e della Nazionale. Il secondo lo devi andare a trattare con una società esperta e la famiglia Pozzo storicamente non è facile da aggirare. Penso che Italiano debba dettare i tempi del mercato sia in entrata che in uscita. Disputare una coppa o meno condizionerà la gestione della rosa della prossima stagione”.