Cinquini: “La Fiorentina non può commettere l’errore di tenere Vlahovic. Vi dico a quali condizioni lo metterei in tribuna”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina, Oreste Cinquini, è intervenuto a Radio Toscana: “Il mancato rinnovo di Vlahovic? La società deve prendere una decisione e metterlo davanti alle sue responsabilità. Se fossi nella Fiorentina non proporrei più alcun contratto, ma stabilirei la cifra del prezzo per cui va ceduto. Dispiacerebbe perdere un giovane talento, ma se è questa la sua volontà va ceduto: non si può commettere l’errore di tenerlo”.

Continua così Cinquini: “Come si gestiscono i prossimi mesi? Il termine ultimo da dare al giocatore e al suo procuratore è il mese di gennaio, dopodiché si può accomodare benissimo in tribuna. Anche allo stesso Vlahovic conviene giocare e dare il meglio di sé, visto che chi lo comprerà dovrà sborsare una cifra importante. Credo che la Fiorentina si sia mossa con i tempi giusti, trovando però la resistenza del procuratore”.