Cinquini: “Per fare il salto di qualità la Fiorentina deve investire. Se non giochi d’anticipo ti toccano sempre le seconde o terze scelte”

L’ex dirigente della Fiorentina Oreste Cinquini ha parlato così a Radio Toscana: “E’ importante capire fin da ora quali sono i programmi della società per la prossima stagione. I tifosi si aspettano un salto di qualità, ma per lottare con le big del campionato bisogna tenere i giocatori migliori e prenderne altri forti. Io credo che Italiano abbia avuto delle garanzie, anche lui vorrà fare più che bene. Portiere? Vicario potrebbe far comodo visti i rapporti con l’Empoli e magari inserendo una contropartita. Terracciano ha fatto il possibile, ma la Fiorentina ha bisogno di un numero uno forte”.

E poi ha aggiunto: “Castrovilli va blindato, è uno dei punti fermi da cui ripartire. Se poi Amrabat vuole andare via lo si può accontentare, ma senza dimenticare che è uno dei migliori centrocampisti del campionato e che va sostituito con un profilo all’altezza. Bisogna investire su giocatori giovani e di prospettiva, senza cercare campioni già fatti con contratti giganteschi. La Fiorentina però deve essere brava ad anticipare la concorrenza, altrimenti prenderà sempre e solo le seconde o terze scelte”.