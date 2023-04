Ciofani: “La Fiorentina è una squadra forte e le facciamo i complimenti, ma noi ci prepariamo per il ritorno. Bravo Terracciano sulle nostre occasioni da gol”

Il capitano e attaccante della Cremonese Daniel Ciofani ha commentato quella che è stata la semifinale di andata di Coppa Italia vinta dalla Fiorentina per 2-0: “L’atmosfera era bellissima, era una semifinale di Coppa Italia che comunque è storia. Abbiamo avuto delle difficoltà, è finito il primo tempo di una sfida che ci vedrà ancora protagonisti a Firenze. Dispiace perché abbiamo avuto delle occasioni che avremmo potuto concretizzare, la Fiorentina è forte, lo sappiamo, è difficile ma ci prepariamo per il ritorno”.

E prosegue: “Probabilmente a mancare veramente è stato solo il gol, abbiamo avuto quattro situazioni in cui Terracciano è stato bravo, la Fiorentina è riuscita a segnare su palla inattiva e su rigore, facciamo i complimenti a loro perché sono una squadra forte, di un’altra caratura, ci dispiace ma dobbiamo continuare a lottare. Noi sappiamo che siamo in svantaggio di due gol, si possono fare due gol anche in 4 minuti com’è successo a Sassuolo, quindi dobbiamo essere molto attenti, decisi, poi può capitare anche a loro un rigore e un espulsione, il calcio è particolare. Ci siamo guadagnati questa semifinale e vogliamo giocarla al meglio, se poi il campo dirà che la Fiorentina ha meritato accetteremo il verdetto del campo. Ma più che lottare e dare tutto non possiamo fare”.