Ciofani: “Piacerebbe a tutti fare i risultati della Coppa Italia in campionato. Fiorentina? Speriamo di arrivarci con più punti in classifica”

L’attaccante della Cremonese, Daniel Ciofani, ha parlato della strana stagione della sua squadra, ultima con zero vittorie in campionato, ma in semifinale di Coppa Italia, dove sfiderà proprio la Fiorentina. Sentite cosa ha detto a proposito della doppia sfida di aprile:

“Alcune partite in Coppa sono state simili a quelle del campionato. Con il Lecce sembravamo spenti, amorfi. In Coppa ci siamo difesi bene e siamo stati cinici. Piacerebbe a tutti fare i risultati della Coppa in campionato, ma questo non è avvenuto ed è un peccato. Ma dobbiamo continuare a lottare”.

E sulla doppia gara alla Fiorentina: “Speriamo di arrivarci con più consapevolezza e soprattutto con qualche punto in più in campionato”.