Cittadini non si sbliancia: “Vorrei puntare più in alto, ma anche un altro anno a Modena non mi dispiacerebbe. Non vedo l’ora di far vedere a tutti quanto valgo”

Il difensore di proprietà dell’Atalanta, in questa stagione in prestito al Modena, che piaceva anche alla Fiorentina, Giorgio Cittadini, ha parlato del suo futuro dal ritiro della Nazionale Under 21:

“Mi piacerebbe molto restare un altro anno a Modena, anche se vorrei puntare più in alto per vedere se riesco a competere a livelli più alti. La paura non la calcolo neanche, perché sono uno a cui piace affrontare nuove esperienze e dimostrare quanto vale. Non mi tirerò indietro se avrò l’occasione di dimostrare quanto valgo e anzi non vedo l’ora di dimostrarlo a tutti”.