Ciurria: “La Fiorentina è a quattro punti, ma sognare non costa nulla. Affronteremo la Viola ancora più carichi”

In vista della gara contro la Fiorentina, il calciatore del Monza Patrick Ciurria è stato intervistato da Mediaset. Ecco le sue parole, in riferimento alla squadra viola: “Siamo a quattro punti di distanza, ma sognare non costa nulla. Dopo aver vinto contro l’Inter, non dobbiamo fermarci e puntare al massimo; al tempo stesso, dovremo essere bravi a non distrarci e a non appagarci, sarebbe un errore. Proprio per questo affronteremo la Fiorentina ancora più carichi“.

Sulla vittoria storica a San Siro: “Nello spogliatoio c’era un’atmosfera incredibile. Palladino ci ha concesso due giorni, poi siamo tornati a lavoro”.