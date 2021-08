Clamoroso a Udine: Juve rimontata e beffata due volte dal Var, gol annullato a Ronaldo in extremis! Il Bologna ribalta la Salernitana ma quanti espulsi. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Partite pirotecniche quelle del pomeriggio di Serie A, con tanti gol e tanti cartellini. Alla Dacia Arena pari clamoroso in rimonta dell’Udinese contro la Juventus, avanti di due reti a fine primo tempo grazie a Dybala e Cuadrado. Nella ripresa però prima il rigore di Pereyra e poi un clamoroso errore di Szczęsny a favorire il pareggio di Deulofeu, prima annullato e poi confermato dal Var. Al 97′ però il colpo di scena: stacco imperioso di Ronaldo per il 2-3 ma lo stesso Var annulla per fuorigioco del portoghese.

Sull’altro campo invece vittoria per 3-2 del Bologna sulla Salernitana: vantaggio iniziale ospite grazie al rigore di Bonazzoli al 52′, dopo un rosso a testa a Strandberg e Soriano. Quindi il pareggio di De Silvestri e poi Coulibaly per l’1-2 momentaneo. In cinque minuti però il Bologna ribalta tutto con Arnautovic e ancora De Silvestri: nel finale espulso anche Schouten ma il punteggio non cambia.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter 3, Sassuolo 3, Lazio 3, Atalanta 3, Bologna 3, Juventus 1, Udinese 1, Napoli, Milan, Roma, Sampdoria, Fiorentina, Spezia, Cagliari, Salernitana, Venezia, Verona 0, Empoli 0, Genoa 0, Torino 0.