Clamoroso attacco di Sconcerti all’allenatore della Juventus: “L’esame di Pirlo? Un tema da seconda elementare. Bravo a permetterselo ma è una piccola vergogna”

Gli ultimi giorni sono stati quelli dell’esame di Andrea Pirlo per diventare ufficialmente allenatore, giusto in tempo per l’inizio del campionato. Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della sera, nella sua rubrica per Calciomercato.com si è soffermato proprio su questo tema: “Come può crescere il calcio se questo è “l’esame” finale per diventare allenatori? In seconda-terza elementare arrivava puntuale il tema “L’allievo parli della sua famiglia”. Pirlo ha fatto praticamente questo. Bravo lui a poterselo permettere e bravo Ulivieri a fare da relatore. Avrà trovato soddisfazione. Posso dire che è una piccola vergogna? Per Pirlo, Ulivieri e per tutti gli altri allenatori?”.

0 0 vote Article Rating