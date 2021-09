Clamoroso durante Brasile-Argentina: Autorità entrano in campo per portare via giocatori provenienti dalla Premier. L’albiceleste torna negli spogliatoi

Sono passati appena cinque minuti di gioco e in Brasile-Argentina avviene quello che proprio non ti aspetti. Le autorità sanitarie locali sono entrate in campo per portar via giocatori provenienti dalla Premier League che, a loro dire, non avrebbero rispettato i termini di quarantena imposti per il Covid in Brasile. Gli stessi erano entrati anche nell’albergo, sede del ritiro dell’Argentina, prima della partita, non riuscendo però a fermare la loro partenza verso lo stadio.

Quattro i giocatori, tutti nelle fila degli ospiti, che erano finiti sotto il mirino: Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero e Emiliano Buendía.

Pronta la reazione dell’Argentina, al cui interno ci sono anche i calciatori della Fiorentina, Nicolas Gonzalez e Lucas Martinez Quarta, entrambi partiti dalla panchina. Dopo alcuni momenti di tensione, la nazionale albiceleste è tornata immediatamente negli spogliatoi.

La gara ovviamente è sospesa e, nel momento in cui scriviamo, non sappiamo se ripartirà.