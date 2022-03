Clamoroso: L’Italia fuori dai Mondiali per la seconda volta di fila. Biraghi resta a guardare l’uscita degli azzurri

Nella partita valida per la prima fase delle qualificazioni al mondiale di Qatar 2022, l’Italia di Roberto Mancini è andata clamorosamente KO contro la Macedonia del Nord al Barbera di Palermo.

Una sconfitta per 1-0 a causa del gol subito al 92′ da parte di Trajkovski. Un tiro da poco fuori dell’area di rigore che finisce all’angolo dove Donnarumma non può arrivare.

Una battuta d’arresto che vuol dire niente Mondiali in Qatar a fine anno. Per la seconda volta di fila il nostro calcio resta fuori dalla competizione più importante. Ed è una vergogna questa che non si può cancellare.

Tra gli azzurri mancava Cristiano Biraghi, il capitano della Fiorentina infatti non era stato convocato per questa sfida.