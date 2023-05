Clamoroso rovescio in campionato per il Basilea, lezione storica subita contro il San Gallo. Ma c’erano solo due titolari all’inizio

Dopo la vittoria ottenuta sul campo della Fiorentina nella semifinale d’andata della Conference League, arriva un clamoroso rovescio in campionato per il Basilea che esce sconfitto dal campo del San Gallo per 6-1.

I rossoblu hanno chiuso il primo tempo sotto di tre reti, visti i gol siglati da Guillemenot, Gortler e Quintilà. Al 52′ i padroni di casa fanno poi poker con il centro di Lath. Zeqiri al 54′ prova a rendere meno amara la giornata dei prossimi avversari viola, ma ancora Lath va nuovamente a segno al 63′ e al 91′.

C’è da dire che però in campo, rispetto alla formazione titolare vista a Firenze, c’erano solo due giocatori: Lang e Diouf. Mentre sono entrati a partita in corso Amdouni, Augustin, Pelmard e Ndoye.

Basilea sesto in classifica e più che mai fuori da qualsiasi competizione europea la prossima stagione, almeno in questo momento.