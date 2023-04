Clamoroso tris viola all’intervallo contro la Juventus: le ragazze di Panico dilagano a Vinovo

Juventus-Fiorentina Femminile si chiude sul parziale di 1-3 all’intervallo. Le Viola di Patrizia Panico, nonostante alcune folate delle padrone di casa, stanno dominando il tabellino del match valido per la Poule Scudetto. Il primo tempo di Vinovo ha visto le reti di Catena al 18′, Zamanian al 33′ e Breitner al 40′. Per le bianconere ha segnato Girelli al 45 + 2′.

Due reti di testa (Catena e Breitner) e una bella conclusione che ha preso l’angolino da fuori area per l’ex di turno Zamanian. Un risultato – ancora parziale – a sorpresa in una giornata in cui sembra riuscire tutto alla Fiorentina. Tra poco il via al secondo tempo del match (visibile su Dazn).