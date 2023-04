Clara Mondonico: “C’è lo zampino di mio padre in Cremonese-Fiorentina. Quando lo chiamò Della Valle era completamente nel pallone, per i colori viola avrebbe fatto qualsiasi cosa”

Nel segno di Emiliano Mondonico. La semifinale di Coppa Italia tra Cremonese e Fiorentina è la partita del ‘Mondo’ per tanti motivi.

Il Corriere Fiorentino ha intervistato la figlia dell’ex allenatore e grande tifoso viola, Clara Mondonico: “Sono già emozionata al pensiero. E’ una specie di favola, voglio credere che in questo incrocio di Coppa Italia ci sia il suo zampino. La Cremonese fu il suo esordio, dal calciatore e da allenatore. Dall’altra parte poi c’è la Fiorentina, la squadra che ama da sempre. Uso il presente perché sono sicura che da lassù continua a tifare. Pensi che Gaia, mia nipote di 11 anni, per il funerale del nonno volle vestirsi tutta di viola scarpe e spillette comprese”.

Carla racconta un aneddoto sul padre: “Quando lo chiamò Della Valle era completamente nel pallone. Sembrava un bambino da come era emozionato. Il giorno più felice della sua carriera fu la promozione della Fiorentina in Serie A non l’avevo mai visto così contento, fu come toccare il cielo con un dito perché per la Fiorentina avrebbe fatto qualunque cosa”.