Classifica e soldi: E’ muro contro muro tra Fiorentina e Inter

Come se non fosse sufficiente la classifica (un solo punto a separare le due squadre), ad animare la sfida tra Fiorentina e Inter ci ha pensato il presidente viola, Rocco Commisso, con il suo affondo contro i nerazzurri (e la Juventus) sui conti da rivedere perché “noi viola rispettiamo le regole e loro no”.

Tutto questo ha generato un bel muro contro muro, coi milanesi che hanno risposto tramite l’amministratore delegato Alessandro Antonello.

Una tradizione questa che, in sostanza, si è solamente rinnovata, perché già in passato ci avevano pensato Della Valle e Moratti a stuzzicarsi a vicenda. Non sono dunque ai massimi storici i rapporti tra i due club, ma usiamo solamente un eufemismo.