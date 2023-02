Clima difficile, ma no alla contestazione della squadra. La Curva diserta Torino…ma riempie Braga

Clima non bellissimo a Firenze. I tifosi della Fiorentina, giustamente, hanno criticato a modo loro la squadra, lanciando cori dopo le sconfitte subite contro il Torino e il Bologna.

Ma siamo ancora lontani dalla contestazione e non ci sono segnali sul fatto che si possa arrivare a questo punto estremo, anche perché i viola sono ancora in corsa per obiettivi importanti, specie nelle Coppe.

La Curva Fiesole ha deciso di disertare l’Allianz Stadium e la trasferta contro la Juventus, per motivi legati alle modalità di acquisto dei biglietti, oltre che per i costi definiti “assurdi”. Ma il settore ospiti sarà più che pieno a Braga, in Portogallo, in occasione della gara di Conference League.