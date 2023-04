Clima disteso, toni pacati e sorrisi… Nonostante il caos Franchi. La squadra ha fatto la sua parte

Nella conferenza stampa di ieri i temi toccati da Rocco Commisso e Joe Barone sono stati molti: dallo stadio al Viola Park, fino al campo e al calcio giocato. Toni pacati nonostante il caos intorno a vicende come quella legata all’Artemio Franchi e un clima piuttosto disteso, che in passato a volte era mancato nei confronti con la stampa.

Dietro a tutto ciò c’è anche una Fiorentina che sta facendo sognare e divertire tutti, Commisso in primis. “Ancora non abbiamo vinto nulla” ha ripetuto più volte il numero uno viola, che però sogna di alzare un trofeo dopo 4 anni dal suo arrivo a Firenze. Calma, pacatezza e chiarezza su tanti dei punti toccati nella conferenza. In casa Fiorentina si respira un bel clima e questi ne sono i segnali. Lo scrive il Corriere dello Sport.