“Clima in casa Atalanta un po’ pesante: ecco chi mancherà contro la Fiorentina. Gasperini considera Italiano uno dei migliori, Gollini…”

In avvicinamento alla gara contro la Fiorentina, il giornalista del Corriere dello Sport di Bergamo Giancarlo Gnecchi è intervenuto a Radio Toscana per fare il punto sulla situazione in casa Atalanta: “L’ambiente è tranquillo, ma l’atmosfera in quel di Zingonia è un po’ pesante. Gasperini deve fare i conti con tante assenze: Ruggeri, Vorlicky, Hateboer, ma io ci metto anche Koopmeiners e Pasalic perché ci vedo solo qualche piccola speranza”.

Sul ciclo di Gasperini: “Non c’è più la qualità dell’Atalanta che giocava la Champions League con Gomez e Ilicic; senza quegli elementi, la squadra sta facendo miracoli. L’allenatore si sente protagonista anche in questo campionato. Possiamo dire che siamo all’inizio di un nuovo ciclo, quello vecchio è finito, ma sempre con Gasperini, che terrei a vita“.

Su Italiano: “Anche Gasperini lo reputa uno dei migliori emergenti, poi è simpatico a tutti, anche qui a Bergamo. Gollini? Non si è trovato caratterialmente con il Gasp, ma evidentemente neanche con Italiano. Ci vedo dei limiti piuttosto pressanti, viene fuori qualcosa che non va”.