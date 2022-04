Cobolli Gigli: “Bella partita tra una squadra ben gestita e una difficile da affrontare come la Fiorentina. Bravo Allegri, Cuadrado fa la differenza”

L’ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, ha parlato così su 1 Station Radio commentando la partita di ieri tra la Fiorentina e i bianconeri: “Ho visto una bella partita, con una squadra ben gestita , contro una squadra difficile da affrontare come la Fiorentina. Non spettacolare come una partita di Premier League ma vabbè. Bravo Allegri, mi è piaciuto rivedere Perin, sono contento per lui. Cuadrado ha dimostrato, ancora una volta, quanto è fondamentale per la Juventus e come può fare la differenza”