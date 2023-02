Cobolli Gigli: “Penalizzazione Juventus? Questa è persino peggio di Calciopoli. Ma la squadra è concentrata e spero possa ripetersi contro la Fiorentina”

L’ex Presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, è intervenuto a Lady Radio per parlare della penalizzazione che ha colpito il suo vecchio club: “Questa penalizzazione è peggiore di quella subita in Calciopoli. La squadra non ha avuto il tempo di prepararsi mentalmente. Ha creato uno scombussolamento settimanale, mentre la Juve di calciopoli aveva avuto tutta l’estate per prepararsi ”.

Mentre, a 1 Station Radio, Cobolli Gigli ha commentato la vittoria sulla Salernitana di ieri, nella gara che anticipava quella contro la Fiorentina: “Sono molto soddisfatto, perché la situazione attorno alla squadra è molto complicata. I giocatori e l’allenatore hanno dimostrato di essere concentrati, a differenza della gara con il Monza. È una strada in salita, ma è stato imboccato il percorso migliore. Mi auguro che si possa continuare in questa striscia di risultati già contro la Fiorentina”.