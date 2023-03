Cocollini: “Presenterò un’osservazione al Comune per prevedere la realizzazione del nuovo stadio, di proprietà della Fiorentina, nell’area dell’ippodromo del Visarno alle Cascine”

Il vicepresidente del Consiglio Comunale di Firenze, Emanuele Cocollini, ha presentato sul proprio profilo Twitter la sua idea per la questione nuovo stadio per la Fiorentina. Sentite un po’ qua:

“Presenterò un’osservazione al Piano Operativo Comunale per prevedere la realizzazione del nuovo stadio, di proprietà della Fiorentina, nell’area dell’ippodromo del Visarno alle Cascine. Con le notizie delle ultime ore sta diventando ormai chiaro a tutti come impiegare soldi pubblici per restaurare lo stadio Franchi sia una strada non percorribile“.

E ancora: “Nell’area del Visarno, appena fuori dal parco delle Cascine e vicino alla ferrovia, si può costruire non solo il nuovo impianto sportivo, ma anche i centri commerciali e le strutture ricettive necessarie a soddisfare il piano economico finanziario della Fiorentina, che ha già dimostrato di avere, con la proprietà Commisso, le capacità di lavorare presto e bene con il Viola Park a Bagno a Ripoli”.